Kahta'da araç muayene istasyonu konusunda nihayet beklenen gelişme yaşandı. Yıllardır süren yazılı ve sözlü talepler sonunda karşılık buldu. Daha önce sadece haftada iki gün seyyar araç muayene istasyonu hizmetiyle sınırlı kalan ilçemiz, kalıcı bir çözüme kavuşuyor.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı'nın ilçemize gerçekleştirdiği seçim çalışmaları sırasında, miting alanında pankartlarla bu sorun dile getirilmişti. Cumhurbaşkanı da kurmaylarına gerekli talimatları vererek konuyla ilgilenilmesini istemişti.

Kahta Küçük Sanayi Sitesi yanında yer alan 5 dönümlük bir alanın araç muayene istasyonu için tahsis edildiği bilgisine ulaşıldı. Araç sahipleri ve sanayi çalışanları :“Bu süreçte emeği geçen milletvekillerimize ve ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz.”diye konuştular.

Kaynak : PHA