Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti tarafından düzenlenen 'Vefa İftarı' programına katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan ve partililerin katıldığı programda konuşan Bakan Kurum, ana muhalefet partisini eleştirdi. Muhalefetin hizmet kabiliyetlerinin olmadığını bildiklerini ama tahammüllerinin olmadığını yeni öğrendiklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle dedi:

“AK Parti millete ve vatanda vefa hareketidir. Bugün sizlerde AK Partinin neferleri olarak deprem bölgesine vefanın temsilcilerisiniz. Peki siz burada milletimizin yarınları için alın teri dökerken adeta yeninden doğruluş destanı yazan bu ülkenin Ana Muhalefeti ne yapıyor? Bir yaraya mehlem oluyor mu? Olmuyor. Bir şehirde çivi çakıp bir eser üretiyorlar emin olun üretmiyorlar. Bir hizmete yapılan bir esere omuz veriyorlar mı? Onu da vermiyorlar cevabı o kadar acık ve net ki; hiçbir işe, hiçbir işe hiçbir projeye güvenmiyorlar. Biz bunların hizmete kabiliyetleri olmadıklarını biliyorduk ama tahammüllerinin olmadığını yeni öğrendik. Bunlar lafa geldi mi, mangalda kül bırakmazlar. Ama hadi hizmetin yok, bari gel burada çalışan işçileri, emekçileri taktir et desek dut yemiş bülbüle dönerler. Birde arada bir gelip deprem bölgesine gelip siyasi fırsatçılık peşinde koşarlar. Afetzede kardeşlerimizin moralini bozarlar. Adıyaman şahit olsun her kim deprem bölgesinde fırsatçılık yapmaya kalkışırsa karşısında beni bulur. Her kim benim afetzede kardeşimin moralini bozmaya kalkışırsa bu kardeşinizi, bu evladınızı bulur.”

Özgür Özer gerçekten sorumluluk sahibiyse tüm iddialara cevap bulacak ve aziz milleti aydınlatması gerektiğini aktaran Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi şimdide Türkiye’nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. 40 düşünüp bir konuşmaktır. Ve sözün sonuçlarına da katlanmaktır. Özgür Özer gerçekten sorumluluk sahibiyse önce başını ellerinin arasına alacak o panik halindeki sorumsuz açıklamalarına son verecek demokrasi, siyasetin sorumluluğuyla konuşan tüm iddialara cevap bulacak ve aziz milletimizi aydınlatacak. Sonrada milletin karşısına çıkacak ve yalanları değil hakikatleri konuşacak aksi halde konuştuğu herşey tarih önünde siyaset sahasında da milletimiz nezdinde de boştur, yalandır saçmalıktır. Değerli kardeşlerim şu yaşanan meselenin özeti de budur.”

“Konut sayımızı 43 bine ulaştıracağız”

Depremzedeler için devam eden konutlar hakkında açıklamada bulunan Bakan Kurum, “Tam 3 bin 481 şantiyede, söz verdiğimiz tüm yuvalarımızın inşasını başlattık. 31 bin 406 yeni yuvamızla Adıyaman'ımızı baştan aşağı yeniden inşa ettik. Bugün Adıyaman'ın neresine giderseniz gidin, her mahallesinde, her sokağında mutlaka bir projemizi görmeniz mümkündür. Tam da bu noktada İndere'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. İndere Projemiz; Türkiye'nin en büyük şantiyesidir. 5 Milyon metrekarelik bu devasa alandaki projemiz tamamlandığında; sadece Adıyaman'ın yeni Uydu Kenti değil, bölgenin de en önemli cazibe merkezi olacak, yepyeni bir şehircilik harikası olacak. Hamdolsun şu anda İndere'de ve Adıyaman genelinde olduğu gibi deprem bölgesinin genelinde konutlarımızı hızla yapıyoruz. Şu anda 11 ilimizde teslim ettiğimiz yuva sayısı 201 bin 580'i aşmış durumda. Allah'ın izniyle gayretimizi sürdüreceğiz ve Adıyaman'ımızda 12 bin yeni konut ve iş yeri daha yaparak, konut sayımızı 43 bine ulaştıracağız. Deprem bölgemizin her yerine yayılan tam 453 bin yuvayı sizlere teslim edecek; evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Adıyaman'da sadece konut mu yapıyoruz? Elbette hayır. Çünkü biz tarihi alanlarından gençlik merkezlerine ve yeşil alanlarına kadar yaşayan ve yaşatan bir Adıyaman istiyoruz. Bundan dolayı da bir yandan Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'mizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Diğer yandan Eski Hükümet Konağı'nın bulunduğu alanda yeni bir cazibe merkezi kuruyoruz. İnşallah tüm çalışmalarımız bittiğinde, benim Adıyamanlı kardeşim, tarihine kültürüne yakışır bir şehirde huzurla, güvenle, mutlulukla yaşayacak. Esnafımızın dükkanlarından bereket taşacak, yuvalarımız huzurla dolacak, çocuklarımızın gülen yüzü bir daha hiç solmayacak. Ben, Adıyaman'ı geleceğe taşıyacak tüm bu eserlerin, şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle biz cumhur ittifakı ve AK Parti olarak, cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Adıyaman'da olduğu gibi tüm deprem bölgesinde, zoru kolay etmeye, başarılamaz denileni başarmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okunan dua sonrası iftar açıldı. Bakan Kurum iftar sonrası kentten ayrıldı.

Kaynak : PHA