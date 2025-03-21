Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı parasal duruşu desteklemek adına vadesi 91 güne kadar likitide senetleri ihraç edilmesini kararlaştırdı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam ediyor.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, bu kapsamda vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdiğini duyurdu.

Merkez Bankası, 24 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgilerin veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacağını bildirdi.