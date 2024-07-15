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Ekranda, "Milletin Zaferi" başlığıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların fotoğrafları ile direnişe dair görsellere de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü tebrik ediyorum." şeklindeki mesajı, dijital ekranında gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü mesajı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dijital gösterim ekranında yayınlandı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 15 Temmuz mesajı, İletişim Başkanlığı'nın dijital gösterim ekranında yayınlandı

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