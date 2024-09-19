Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanede vatandaşlarla sohbet etti

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bir pastaneye girdi.

Burada bir süre oturup pastane çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.

Çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da eşlik etti.