ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Erdoğan'ın konuşmasının ana odak noktası Filistin meselesi ve İsrail’in Gazze’deki eylemleri oldu. Erdoğan, Filistin topraklarında süregelen şiddet ve insan hakları ihlallerine dikkat çekti ve İsrail’in Batı Şeria ve Gazze'deki tutumunu "soykırım" olarak nitelendirdi.

"İsrail, Gazze'de Durmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının uzun süredir daracık toprak parçalarına sıkıştırıldığını belirterek, “İsrail, hem Batı Şeria’da hem de Gazze’de soykırım yaparak, oraları da işgal etmeyi hedefliyor” dedi. Erdoğan, uluslararası kamuoyunu İsrail’in bu genişleme politikasına karşı durmaya çağırırken, “İsrail, sadece Gazze’yi değil, İslam topraklarını ve Türkiye'yi de tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sözleri, İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı sert bir eleştiri olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı, bu politikaların sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağını, diğer Orta Doğu ülkelerine ve Türkiye'ye de yöneltileceği uyarısında bulundu. "Lübnan’a, Suriye’ye gelecekler, Dicle ve Fırat arasındaki topraklarımıza göz koyacaklar" diyerek tehlikenin boyutlarını vurguladı.

"Filistin’de Savaş Değil, Bir Mücadele Var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının savaş olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, "Gazze’de bir İsrail-Filistin savaşı değil, yayılmacı Siyonizm ile vatanlarını koruyan Müslümanların mücadelesi var" dedi. Erdoğan, bu mücadelenin tüm Müslüman ülkelerin desteğini hak ettiğini, İslam ülkelerinin İsrail'in bu saldırılarına karşı ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Hamas’ın Müslümanlar adına direndiğini ve sadece Gazze’yi değil, İslam topraklarını savunduğunu belirterek, "İsrail’in devlet terörüne karşı durmak bizim için İslami ve milli bir meseledir" şeklinde konuştu. Bu çerçevede, Türkiye’nin Suriye ve Mısır ile attığı diplomatik adımların İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı bir dayanışma hattı oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Erdoğan’dan İmam Hatip Vurgusu

Kurultayda imam hatip okullarına da geniş yer ayıran Erdoğan, imam hatiplerin Türkiye’deki eğitim sistemi ve toplumsal dönüşümdeki önemine vurgu yaptı. İmam hatip okullarının kuruluş sürecinde yaşanan zorlukları hatırlatan Cumhurbaşkanı, "İmam hatip mücadelesi bir vatan savunmasıdır" diyerek bu okulların dini ve milli değerlere katkısını övdü.

Erdoğan ayrıca Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını 86 yıllık mahzunluğun sona ermesi olarak tanımlayarak, bu kararın Türkiye’nin İslam dünyasıyla bağlarını daha da güçlendirdiğini belirtti. Bu tarihi adımın İmam Hatip hareketinin de bir yansıması olduğunun altını çizdi.

"Vatanımız Tehlike Altında"

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu topraklar iki asırdır saldırı altında" diyerek, özellikle Türkiye’nin dini değerlerine yönelik saldırıların arttığını vurguladı. Gençleri ve imam hatip mezunlarını bu tehditlere karşı uyanık olmaya davet eden Erdoğan, "Müslümanlıkla yoğrulan yurdumuz Müslümansız kalmasın" çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli’deki açıklamaları, Filistin’deki mevcut duruma yönelik sert eleştiriler ve Türkiye’nin iç ve dış politikadaki kararlılığına dair önemli mesajlar içerdi. Erdoğan, imam hatiplerin Türkiye’nin geleceğinde oynayacağı kritik rolün altını çizerken, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere dair uyarılarını da yineledi.

Kaynak : PHA