Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki yeni mevkidaşını tebrik etti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin, köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.