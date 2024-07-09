Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen ve Batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik, 7 ikamet, 2 araç ve 10 hedef şahsa operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda; 7 bin 916 adet sentetik ecza hap, 33,20 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6 parça halinde 15,71 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 6,33 gram esrar maddesi, 0,96 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi ele geçirilirken 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak : PHA