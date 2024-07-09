Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 618 Sayılı Kanundaki düzenleme ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında verilen Kılavuzluk ve Römorkörcülük hizmetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce verileceği, yetkilendirme veya hizmet alımı yapılamayacağı artık Kanuni bir düzenleme olarak yasalaştı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özel kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde aksine hüküm bulunmadıkça deniz yetki alanlarında, suyollarında ve içsularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin ücretleri ile liman idari sınırlarında demirleyen gemilerin demirleme ücretlerini ve bu ücretlerin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile muafiyetleri içeren değişikliğe gitti.

Ulaştırma alanında düzenlemeleri içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Limanlar Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz ve iç sular ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere ve özel kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde aksine hüküm bulunmadıkça liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlere ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücretlerini tespit etmek ve uygulamasını denetlemekle yetkili olacak.

Bakanlık, özel kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde aksine hüküm bulunmadıkça deniz yetki alanlarında, su yollarında ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ile liman idari sınırlarında demirleyen gemilerin demirleme ücretlerini ve bu ücretlerin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile muafiyetleri belirleyecek.

Söz konusu düzenlemeleri içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile bazı kanunlarda ve KHK'da değişiklik yapılmasına dair Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerin detaylarına ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ