15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla o gün Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.ANKARA (İGFA) - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ücretsiz uygulama, 15 Temmuz Pazartesi gün boyu geçerli olacak.

Bu kapsamda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattında geçişler ücretsiz olacak.