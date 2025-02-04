"Muhalefetin Sahte ve Faydası Olmayan Gündemlerine Takılmıyoruz"

Muhalefetin erken seçim taleplerine ilişkin konuşan Erdoğan, iktidarın gündeminin sadece milletin hizmeti olduğunu vurguladı:

"Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini zerre miskal umursamıyoruz. Milletimizin hizmet yolunda her günümüzü, her anımızı en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 22 yıldır milletimizin güvenine mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin bilincindeyiz."

Bolu’daki Yangın Faciası: "Açgözlüler Başta Olmak Üzere Kim Varsa Hesap Verecek"

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybetmesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı, olayın sorumlularının hesap vereceğini söyledi:

*"Yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimizin her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Yangından yaralı olarak kurtulan 51 vatandaşımızdan tedavileri devam eden iki kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum.

Facianın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de halen büyük. Tek bir kişiyi bile atlamadan, sorumluların tamamının adalet önünde hesap vermesi için gereken her şey yapılacak.

Bir gecelik hasılatını ‘masraf olur’ diyerek yangın tedbirlerine harcamayan açgözlüler başta olmak üzere, kusuru olan kim varsa hepsinden hesap sorulacak. Kaybettiğimiz canlarla yüreğimiz yandı, ihmali olanların da adalet önünde canı yanacak."*

Sağlıkta Yeni Düzenlemeler: Aile Hekimleri Hastane Randevu Sistemine Entegre Edilecek

Sağlık alanında yeni düzenlemeler duyuran Erdoğan, aile hekimlerinin hastane randevu sistemine entegre edileceğini ve raporlu hastaların ilaçlarını hastaneye gitmeden yazdırabileceklerini açıkladı.

*"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımızı duyurduk. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine eriştiği ilk kapı aile hekimlerimiz olacak. Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz.

Kronik hastalığı olan vatandaşlarımız artık raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitmek zorunda kalmayacak, bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek. Ayrıca, gereksiz ilaç kullanımıyla mücadele kapsamında özellikle antibiyotik ve ağrı kesici tüketimini makul seviyelere çekmeyi hedefliyoruz."*

"Asrın Felaketinin 2. Yıldönümünü Geride Bırakıyoruz"

6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünün yaklaştığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

*"Depremin üzerinden iki yıl geçmeden 201 bin 431 bağımsız birimi sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Perşembe günü Adıyaman’ı ziyaret edeceğiz ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyeceğiz.

Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları bizim en öncelikli meselemiz olmaya devam edecek."*

Tarımda Yeni Destek Paketi Açıklandı

Kırsal kalkınmayı teşvik edecek yeni projeleri duyuran Erdoğan, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını sağlayacak destekleri açıkladı.

*"Tarımda üretimi artırmak ve kırsalda kalkınmayı sağlamak için yeni projeler başlatıyoruz. TİGEM işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları uygun maliyetlerle üreticilere vereceğiz.

Üreticilerimiz, Ziraat Bankası'ndan 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl vadeli sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Ayrıca, üreticilerimizin bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar (270 bin lira) bakım ve besleme gideri devlet tarafından karşılanacak.

Bu projede özellikle deprem bölgesindeki üreticilerimize öncelik verilecek."*

Sonuç: Hükümetin Önceliği Ekonomik Kalkınma ve Afet Yönetimi

Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrılarını reddederek, gündemlerinin tamamen milletin hizmeti ve ekonomik kalkınma olduğunu vurguladı. Yangın faciası, sağlık alanındaki reformlar, deprem bölgesindeki çalışmalar ve tarım sektörüne yönelik destek projeleri ön plana çıktı.

Kaynak : PHA