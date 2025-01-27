"Gençlere Güveniyoruz ve Destek Oluyoruz"

Ankara Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Erdoğan, gençlerin toplumdaki rolüne dikkat çekerek, siyasetten sosyal politikalara kadar birçok alanda gençlere yönelik reformlar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Erdoğan, "Gençlere vitrin malzemesi olarak bakanlardan gelen tüm itirazlara rağmen seçilme yaşını önce 30’dan 25’e, sonra da 18’e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık" dedi.

Erdoğan, gençlerin eğitim ve kariyer hedeflerine katkıda bulunmak için yapılan çalışmaları hatırlatarak, "Kılık kıyafet yasağını kaldırdık, katsayı adaletsizliğine son verdik, üniversitelerin kapısındaki ikna odalarını tarihe gömdük. Türkiye’yi gençlerimizle birlikte daha özgür ve demokratik bir ülke haline getirdik" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye Hedefimize Adım Adım Yaklaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelesine dair önemli mesajlar verdi. "40 yıldır ülkemizin ve milletimizin kanını emen terör illetiyle mücadelemiz çok boyutlu bir şekilde devam ediyor" diyen Erdoğan, "Terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Gençlerimizin terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"LGBT Sapkınlığına Karşı Koruyucu Tedbirler Alıyoruz"

Erdoğan, gençlerin korunması gereken sosyal tehditlere de değindi. "Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz" diyen Erdoğan, sigara, alkol, uyuşturucu ve sanal kumar gibi zararlı alışkanlıklarla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

"Büyük Türkiye’nin İnşasında Gençlerimizin Rolü Büyük"

Erdoğan, gençliğin önemine işaret ederek, "Yetişmesi için ömrümü vakfettiğim gençliğin dolu dizgin geldiğini görmenin gururunu yaşıyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru bir an olsun durmadan, dinlenmeden ilerleyen tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

"Aydınlık Gelecek İçin Mücadeleye Devam"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda gençlere seslenerek, "Bu ülkenin gençlerinin huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşadığı, geleceğine güvenle baktığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türk, Kürt, Arap ayrımı yapmadan herkesin kazandığı bir Türkiye hedeflediklerini belirterek, gençlerle bu hedeflere ulaşacaklarının altını çizdi.

Kaynak : PHA