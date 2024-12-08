Açılışa Üst Düzey Katılım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeniden Daha Güçlü Anadolu” projesi kapsamında 5113 konutun anahtar ve tapu teslim töreni ile AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından, Şahinbey Belediyesince yaptırılan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile milletvekilleri katıldı.

"7’den 77’ye Herkesin Dolup Taşacağı Bir Mekan Olmasını Temenni Ediyorum"

Açılışta kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları söyledi:

“7’den 77’ye herkesin dolup taşacağı bir mekan olması temennisiyle, Ya Allah Bismillah”

Bu sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdeleyi keserek kütüphanenin resmi açılışını gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Duasıyla Açılış Gerçekleşti

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın yaptığı duanın ardından açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri, kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Kütüphanenin donanımı, sunduğu hizmetler ve iç mekân tasarımı davetliler tarafından beğenildi.

Her Yaştan Vatandaşa Hizmet Verecek

Şahinbey Millet Kütüphanesi, bölge halkının eğitim ve kültür ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir kültür merkezi olarak tasarlandı. 7’den 77’ye her yaştan okuyucunun yararlanabileceği kütüphane, kitap okuma salonları, dijital kütüphane alanları, çocuk bölümleri ve grup çalışma alanları ile dikkat çekiyor. Kütüphanede aynı anda yüzlerce kişinin kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği modern bir ortam sunuluyor.

Erdoğan’dan Gençlere Özel Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki konuşmalarında gençlerin kütüphaneleri daha fazla kullanmasını teşvik etmişti. Gaziantep’te açılışı yapılan Şahinbey Millet Kütüphanesi de bu kapsamda, gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve projelerini hayata geçirebileceği bir merkez olarak tasarlandı. Erdoğan, kütüphanenin özellikle gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sunmasını hedeflediklerini vurguladı.

Bölgenin Kültürel Hayatına Katkı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kütüphanenin sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda bir sosyalleşme ve eğitim alanı olacağını belirtti. Tahmazoğlu, "Kütüphaneler, milletimizin bilgiye erişiminde köprü görevi gören mekanlardır. Şahinbey Millet Kütüphanesi, yalnızca bir kütüphane değil, aynı zamanda bir eğitim ve kültür merkezi olarak hizmet verecektir" dedi.

Gaziantep’te Eğitim ve Kültür Yatırımları Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gaziantep programı çerçevesinde katıldığı açılışlar ve etkinlikler, şehrin eğitim, konut ve sosyal alanlarındaki yatırımlarına dikkat çekti. Özellikle “Yeniden Daha Güçlü Anadolu” projesi çerçevesinde 5113 konutun anahtar ve tapu teslim töreni, kütüphane açılışına damgasını vurdu. Gaziantep’te hem kültürel hem de konut alanındaki yatırımların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

Açılışın Ardından Kütüphane Gezildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol üyeleri ve beraberindeki heyetle birlikte kütüphaneyi gezdi. Kütüphane bölümlerini tek tek gezen Erdoğan, kütüphanedeki dijital kaynakları ve çalışma salonlarını inceledi. İnceleme sırasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kütüphanenin sunduğu olanaklarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

Gaziantep’e yapılan yatırımlarla, hem eğitim hem de konut alanlarında büyük projelerin hayata geçirildiği bir süreç yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Şahinbey Millet Kütüphanesi, her yaştan vatandaşa hizmet verecek modern bir kütüphane olarak dikkat çekiyor. Sadece Gaziantep halkının değil, çevre illerden de öğrencilerin ve araştırmacıların faydalanabileceği bir merkez olması hedefleniyor.

Kaynak : PHA