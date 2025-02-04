Deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Depremin üzerinden iki yıl geçmeden 201 bin 431 bağımsız birimi sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Perşembe günü Adıyaman’a misafir olacağız ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyeceğiz" dedi.

"Depremzedeler Bizim Önceliğimiz Olmaya Devam Edecek"

Depremin ardından yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, depremzedelerin ihtiyaçlarının hükümetin en öncelikli gündemi olduğunu vurguladı:

"Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları bizim önceliğimiz olmaya devam edecek. İlk günden beri her Kabine toplantımızda deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Yapılan çalışmaları bizzat takip ettik ve etmeye de devam edeceğiz."

Bolu’daki Yangın Faciası: "Sorumlulardan Tek Tek Hesap Sorulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Yangında ihmali olan herkesin yargı önünde hesap vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimizin her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Kaybettiğimiz canlarla yüreğimiz yandı. Bir gecelik hasılatını ‘masraf olur’ diyerek yangın tedbirlerine harcamayan açgözlüler başta olmak üzere ihmali olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacak."

"Sağlık Sisteminde Yeni Düzenlemeler Yapıyoruz"

Sağlık alanında yeni adımlar atıldığını belirten Erdoğan, aile hekimlerinin hastane randevu sistemine entegre edileceğini ve raporlu hastaların ilaçlarını hastanelere gitmeden yazdırabileceklerini duyurdu.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımızı duyurduk. Vatandaşlarımız artık raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitmek zorunda kalmayacak, bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek. Ayrıca, aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ederek sağlık hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştırıyoruz."

Erken Seçim Çağrılarına Sert Yanıt: "Zerre Miskal Umursamıyoruz"

Muhalefetin erken seçim taleplerine de değinen Erdoğan, bu çağrılara kulak asmadıklarını ve gündemlerinde sadece milletin refahı ve kalkınmanın olduğunu söyledi.

"Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini zerre miskal umursamıyoruz. Milletimizin hizmet yolunda her anımızı en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz."

Deprem Bölgesinde Tarım Destekleri Artacak

Erdoğan, kırsal kalkınmayı destekleyecek projeler kapsamında deprem bölgesindeki üreticilere öncelik verileceğini duyurdu.

"Tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için yeni projeler başlatıyoruz. Deprem bölgesindeki üreticilerimize bu projede öncelik vereceğiz. Gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını teşvik etmek amacıyla Ziraat Bankası aracılığıyla sübvansiyonlu krediler ve bakım destekleri sağlayacağız."

Deprem Bölgesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde Adıyaman’ı ziyaret edeceğini açıklaması, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların sürdüğünü gösterirken, hükümetin depremzedelere yönelik öncelikli gündemini vurguladı. Adıyaman’daki incelemeler kapsamında tamamlanan konutların teslim süreçleri ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik yeni adımlar ele alınacak.

Kaynak : PHA