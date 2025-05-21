İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Macaristan İnşaat ve Ulaştırma Bakanı Janos Lazar, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve eşi Ekrem Ekşioğlu ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da kente geldi.

"Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirak etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ev sahibi Macaristan Başbakanı Victor Orban başta olmak üzere katılımcı devlet ve hükûmet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.