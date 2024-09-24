Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası, ABD Türkiye İş Konseyi ile DEİK'e bağlı Türk-Amerikan İş Konseyine bu toplantıya vesile oldukları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık bir gelenek hâline gelen bu buluşmanın iki ülke iş çevrelerine yeni iş birlikleri ve ortaklıklar için önemli bir imkân sunduğuna inandığını belirterek, ekonomik ve ticari konular Amerika'yla münasebetlerimizin en önemli boyutlarından birini teşkil ettiğini, Amerika'nın son 2 senedir en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke olduğunu söyledi.

Ticarette 100 milyar dolarlık ortak hedefe iyi bir planlamayla ulaşabileceğine bütün samimiyetiyle inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için demir çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve CAATSA yaptırımları gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor. Siz sektör temsilcilerinden de ilgili kurumlar nezdinde karşılıklı olarak kaybetmemize neden olan engellemelerin kaldırılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyük, güçlü ve potansiyeli son derece yüksek bir ekonomiye sahip olduğunu, bugün dünyada hem nüfusu 85 milyon hem de kişi başına geliri 13 bin doların üzerinde olan ABD, Japonya, Rusya, Meksika ile 5 ülkeden biri olduğunu dile getirdi.

"ALTYAPIYA 270 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdüğünü aktararak, "Son 20 yılda altyapıya 270 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Havalimanı sayımızı 2 katından fazla artırdık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık. Savunma ve havacılık sanayinde ilk sıralardayız. Dünyanın en büyük SİHA tedarikçisiyiz. Şeffaf, öngörülebilir ve yatırımcı dostu politikalarımız sayesinde son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik. Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sahibi sayısı 6 binden 83 bine çıktı." dedi.

"2024'TE KREDİ NOTU 3 KURULUŞ TARAFINDAN ARTIRILAN TEK ÜLKE TÜRKİYE OLDU"

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan sıkıntılara rağmen ihracatta, istihdamda, üretimde, turizmde büyümeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

"Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son bir yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini topluyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de sorunu olan enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. İşsizlik oranı hedeflerimiz ötesinde iyileşti. Depremin etkilerine rağmen kamu maliyesini hızla toparladık. Rezervleri artık bir endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının tamamı bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makro finansal istikrarı kalıcı hâle getirmek suretiyle Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Erdoğan, yüksek katma değerli, sürdürülebilir dijital dönüşümü destekleyen, ileri teknolojiye dayalı ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımları Türkiye'ye daha fazla çekmek istediklerini söyledi.