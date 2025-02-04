“833 bin 366 kadını çalışma hayatına kazandırdık”

Erdoğan, 9 Şubat 2024’te hayata geçirilen İş Pozitif Programı kapsamında bir yılda 833 bin 366 kadının çalışma hayatına kazandırıldığını açıkladı. İŞKUR’un iş gücü uyum programları ile 3 ayda 137 bin 476 kişinin mesleki beceriler kazandığını belirten Erdoğan, iş gücüne katılım verilerinde de artış olduğunu vurguladı:

“Son bir yılda iş gücümüz 35 milyon 820 bine ulaştı. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bine yükseldi. İşsizlik oranımız 0,4 puanlık düşüşle yüzde 8,6’ya geriledi. Kadın iş gücümüz 429 bin, istihdamımız ise 397 bin arttı. Kadın iş gücüne katılım oranımız 1.1 puan, kadın istihdam oranımız ise 1 puan artış gösterdi.”

Üniversite öğrencilerine İŞKUR destek programı başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencileri için özel olarak hazırlanan İŞKUR Destek Programı’nı başlattıklarını duyurdu. Program kapsamında öğrenciler, AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları gibi farklı alanlarda deneyim kazanma fırsatı yakalayacak.

“Bu program her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak. Aile gelirleri asgari ücretin 3 katının altında olan öğrenciler yararlanacak. Günlük 1083 TL ödeme alacak öğrenciler, programa ayda 5 gün katıldıklarında 5 bin 415 TL, 14 gün katıldıklarında 15 bin 162 TL destek alacaklar.”

“Çalışma hayatında kadın-erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek”

Erdoğan, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla iş-yaşam dengesi politikalarının güncelleneceğini belirtti. Bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve kadın istihdamına yönelik teşviklerin artırılacağını duyurdu.

“2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı ile kadınların iş gücüne dahil edilmesini destekleyecek adımlar atılacak. Çalışma hayatında kadın-erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek, bakım hizmetlerine erişimdeki sıkıntılar giderilecek ve kadınların iş hayatındaki rolü artırılacaktır.”

“Adil geçiş politikaları oluşturulacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin riskleri ve fırsatları dikkate alınarak yeni istihdam politikaları geliştirileceğini açıkladı.

“Sektörel ve bölgesel düzeyde beceri uyumu sağlanacak, iş gücümüzün yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine intibak edebilmesi için eğitim programları geliştirilecek. Yeni mesleki yeterlilik modelleri uygulanarak iş gücü piyasaları daha esnek ve sürdürülebilir hale getirilecek.”

“Kırdan kente göç kontrol altına alınacak”

Kırsal kalkınma ve tarım sektöründe yeni planlamaların devreye alınacağını belirten Erdoğan, tarımsal üretimin modern tekniklerle destekleneceğini ve kırsal kesimde istihdamın artırılacağını vurguladı.

“Kırsal kalkınmayı desteklemek için 15 eylem maddesi hayata geçirilecek. Tarım sektöründe eğitim ve yayın hizmetleri etkinleştirilecek, bölgesel analizler yapılarak kırsalda alternatif gelir kaynakları oluşturulacak. Çevre ve iklim dostu uygulamalar yaygınlaştırılacak.”

2025-2028 Stratejisi ile İş Gücü Piyasasında Dönüşüm Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları, Türkiye’de kadın istihdamının artırılmasını, dijital dönüşüme uyum sağlanmasını ve kırsal kalkınmanın desteklenmesini hedefliyor.

Kaynak : PHA