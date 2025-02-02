"Hedefimiz Yüzde 50 Oy Oranına Ulaşmak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50 oy oranına ulaşma hedefini hatırlatarak kadın teşkilatına büyük sorumluluk düştüğünü söyledi:

"Partimizi hak ettiği yere kadınlar taşıyabilir. Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, kadınlara yeterince etkin şekilde ulaşamıyor ve haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir. Bu fethi ancak kadınlarımız gerçekleştirebilir."

"Küresel Ahlaki Tehditlere Karşı Mücadele"

Kadın hakları ve aile kurumuna yönelik küresel tehditlere de değinen Erdoğan, LGBT sapkınlığına karşı mücadelenin süreceğini belirtti:

"Küresel baronların patronları tarafından LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmekte ve özendirilmektedir. Türkiye, günden güne zıvanadan çıkan bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarları olmaya devam edecektir. Kadınlarımızı, çocuklarımızı ve ailemizi bu tehditlerden korumak bizim önceliğimizdir."

Muhalefete Sert Eleştiriler

Erdoğan, konuşmasında ana muhalefet partisini hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızda Türkiye’nin ana muhalefet partisi mi var yoksa sirk çadırı mı, inanın belli değil. Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar, ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Sosyal medya gazıyla koltuk rüyası görenleri uyarmak için en etkili ilaç sandıkta diyoruz."

"Seçimlere Çok Sıkı Hazırlanmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028 ve 2029 seçimlerine hazırlanmanın önemine vurgu yaparak şu çağrıyı yaptı:

"Bunun için hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahalli İdareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. En küçük bir zafiyetin, en küçük bir gerilemenin bize en büyük maliyetler doğurabileceğini hep birlikte görüyoruz. İstişare kültürünü kurumsal yapımızın genlerine nakşetmiş bir parti olarak gerektiğinde kendi öz eleştirimizi yapmaktan çekinmeyeceğiz."

Kadın Teşkilatına Özel Vurgu

Erdoğan, AK Parti’nin kadın teşkilatlanmasının diğer partilere örnek olduğunu belirterek, kadınların toplumun temel direği olduğuna dikkat çekti. Kadınların eğitimi ve aile içindeki rollerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, AK Parti’nin seçim başarısının kadınların çabasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028 ve 2029 seçimlerine yönelik çağrısıyla, partinin kararlılığını ve gelecek vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak : PHA