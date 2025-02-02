“Adıyamanlı Kadınlar Gönlümü Fethetti”

Atölyeye konuk olan ünlü yönetmen ve senarist Sevinç Baloğlu, kadınların çalışmalarından ve ortaya koyduğu ekip ruhundan etkilenerek şunları söyledi:

"Adıyaman’da bir grup genç kadın, çok yakın dönemde yaşanan depremi konu alan bir belgesel hazırladı. Atölye kapsamında, onların çalışmalarını izleyerek belgesel sinema üzerine sohbet ettik. Daha sonra son yaptığım belgesel filmi gösterdim ve onların sorularını yanıtladım. Sinemaya olan tutkularını, hikâye anlatmanın tadına vardıklarını görmek beni çok heyecanlandırdı. 04.17 Belgesel Atölyesindeki Adıyamanlı kadınlar gerçekten gönlümü fethetti."

6 Şubat Depreminin Kadınlara Etkisi Belgeselleştiriliyor

Atölye, 6 Şubat depreminin kadınlar üzerindeki etkilerini gözler önüne seren bir belgesel çalışması için önemli bir platform sağladı. Atölyeye katılan 19 kadın, belgesel yapım sürecine dair detaylı eğitimler alarak kameradan kurguya, mekân düzenlemesinden hikâye anlatımına kadar farklı alanlarda yetkinlik kazandı.

Atölye katılımcılarından Tülay Açık, çalışmanın kendileri için anlamını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu atölye hayatımızı tamamen değiştirdi. Yönetmen Sevinç Baloğlu’nun belgeselini izledik ve belgeselimize güzel bir ışık tuttu. Depremde kaybettiklerimizi anarken ortaya koyduğumuz çalışmayla onların anısını yaşatmak istiyoruz. Vefa borcumuzu bu belgeselle ödemeyi düşünüyoruz."

“Elimiz Kolumuz Bağlıydı, Şimdi Sesimizi Duyuruyoruz”

Bir diğer katılımcı Feride Cömert, atölyenin kendileri için önemine dikkat çekerek şunları ekledi:

"Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremde birçok yakınımızı kaybettik. O süreçte çaresizlik içindeydik, elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Ancak bu atölye sayesinde sesimizi duyurma fırsatı bulduk. Bu belgeselle, bizden sonraki nesillere bir iz bırakmak ve onların daha hazırlıklı olmasını sağlamak istiyoruz."

Gala 5 Şubat’ta Gerçekleşecek

Atölye katılımcılarının hazırladığı belgeselin galası, 5 Şubat’ta Adıyaman Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, hem 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmayı hem de dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kadınların sanatta daha aktif rol almasını desteklediklerini belirterek, "Kadın dostu Adıyaman vizyonumuz doğrultusunda, 04.17 Belgesel Film Atölyesi gibi projelerle kadınlarımızı güçlendirmeye ve onların seslerini duyurmasına olanak tanımaya devam edeceğiz," dedi.

Kadınların Gücüyle Yeni Bir Umut

"04.17 Belgesel Atölyesi" sayesinde depremzede kadınlar hem yaşadıkları acıları sanata dönüştürerek toplumsal hafızayı oluşturuyor hem de dayanışma ve birliktelik ruhunu güçlendiriyor. Bu anlamlı projeyle, Adıyamanlı kadınlar kendi hikâyelerini sinema aracılığıyla dünyaya duyurmayı başarıyor.

Kaynak : PHA