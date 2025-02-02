Çocuklara Özel: ‘Şeker Kız ve Arkadaşları’

2 Şubat Pazar günü saat 16.00’da, çocuklara yönelik ‘Şeker Kız ve Arkadaşları’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Seyfettin Süha Erol’un yazdığı ve Mehmet Avcı’nın yönettiği oyun, çocuklara eğlenceli ve öğretici anlar yaşatmayı hedefliyor. Gösterim, Adıyaman Belediyesi Abdülhamit Han Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Yetişkinler İçin: ‘İstibdat Kumpanyası’

Yetişkinlere yönelik olarak ise 3 Şubat Pazartesi günü saat 19.30’da, Uğur Saatçi’nin yazdığı ve İlter Şen’in yönettiği ‘İstibdat Kumpanyası’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak oyun, zengin oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Başkan Tutdere: “Sanat Etkinliklerimiz Devam Edecek”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, düzenlenen tiyatro etkinliklerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sevgili çocuklar, yarıyıl tatilinin son günlerinde sizleri harika bir tiyatro oyunuyla buluşturuyoruz. Uzun bir eğitim maratonuna başlamadan önce yüzlerinizdeki gülümsemeleri artırmak ve moral depolamanız için hepinizi Abdülhamit Han Kültür Merkezimize bekliyoruz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızı, 3 Şubat Pazartesi günü Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi’nde sahnelenecek tiyatro gösterimize davet ediyorum. Kültür ve sanat etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek.”

Etkinlik Takvimi

2 Şubat Pazar, Saat 16.00: ‘Şeker Kız ve Arkadaşları’ – Abdülhamit Han Kültür Merkezi

3 Şubat Pazartesi, Saat 19.30: ‘İstibdat Kumpanyası’ – Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi

Adıyaman Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz tiyatro gösterimleri, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlence dolu bir tatil kapanışı sunmayı hedefliyor. Tüm vatandaşlar davetli!

Kaynak : PHA