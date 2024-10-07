Şırnak'ta gerçekleştirilen ‘Gürz-18’ operasyonları sonucunda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 55 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildi.ANKARA (İGFA) - Bir süredir terör örütlerinin kullandığı alanlara yönelik sürdürülen 'Gürz' operasyonlarının 18'incisi bu kez Şırnak'ta Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları Timleri tarafından Cudi Dağı'nda gerçekleştirildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Cudi Dağı'nda hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan 10 adet M79 tanksavar füze mühimmatının ele geçirildiğini belirterek, "Operasyonlar sonucu: 10 M79 ısı güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 17 PKM makineli tüfek, 12,7 mm uçaksavar, 2 RPG-7 roketatar silahı, zagros keskin nişancı silahı, dragunov keskin nişancı silahı, AK-47 piyade tüfeği, 5 TM 62 M anti tank mayını, 123 roketatar mühimmatı, 600 uçaksavar mühimmatı, 3 bin 600 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5 bin 700 hafif silah mühimmatı, 8 81'lik havan mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi." dedi.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenlediklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, terörle mücadeleye, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1843148735116673330