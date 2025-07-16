719 tam puan, 36’sı aynı okuldan iddiası

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, 2025 LGS sonuçları üzerinden kamuoyunda tartışılan bir iddiayı tekrar gündeme taşıdı. Çömez, 719 öğrencinin tam puan aldığını, bunlardan 36’sının ise Bursa’daki bir imam hatip okulundan olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı'na bu konuda soru önergesi verdiğini ancak herhangi bir cevap alamadığını vurguladı.



'Sayın Bakan, bu parlamentoyu muhatap almadı'

Çömez, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Ben bu konuşmayı bakanınızın ifadesiyle 'gerizekalıya anlatır gibi' anlatmayacağım. Onu kendisi yapar. Ben vicdanı olan, ahlakı olan, Allah korkusu olan herkesin anlayacağı şekilde anlatacağım. LGS sınavı oldu ve bir soru önergesi verdim. Dedim ki; 'Sayın Bakan 719 öğrenci tam puan almış. Bu öğrencilerin bana okullarını, illerini ve perde arkasına cevap ver'. Bakan Bey lütfedip, bu parlamentoyu muhatap alıp bir tek satır cevap vermemiş. Beni aramamış, bana bilgi vermemiş, parlamentoya bilgi vermemiş."



'WhatsApp gruplarında PDF’ler dolaşıyor'

Söz konusu okulun web sitesinde bu başarıların duyurulduğunu belirten Çömez, soruların sınavdan önce bazı çevrelerde dolaştığı yönünde iddiaların da gündeme geldiğini söyledi. Çömez, “Bursa'da bahse konu okulun resmi sitesinde yayınlandı. Niye bunu inkâr ediyorsunuz? Peki, benim sorularıma cevap veremiyorsunuz, madem doğru değil, bunları nerede yayınlıyorsunuz? WhatsApp gruplarında sorular PDF olarak yayınlanmış. Cevap veremiyorsunuz. Bunlara cevap verebilecek siyasi ahlakınız yok ve Milli Eğitim Bakanlığı bana cevap verecek bir ahlaka sahip değil.” dedi.



AK Parti sıralarına: 'Tahammül edin biraz'

Çömez’in konuşması sırasında zaman zaman AK Parti milletvekillerinden tepki geldi. Bu tepkilere karşılık Çömez, AK Parti sıralarına dönerek, “Tahammül edin biraz. Her zaman olduğu gibi doğruları duymaya cesaretiniz yok, yüreğiniz yok” şeklinde karşılık verdi.



'Araştırma önergesi veriyoruz, hodri meydan'

Çömez, konuşmasının sonunda İYİ Parti olarak TBMM'ye araştırma önergesi sunacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Haklı mısınız? O zaman biraz sonra İYİ Parti bir araştırma önergesi verecek, hodri meydan. Cesaretiniz varsa kaldırın elinizi."

Kaynak : PHA