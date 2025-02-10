Başsavcılığın yaptığı açıklamada, söz konusu iddianın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan bir ihbarla gündeme geldiği ve yetkisizlik kararıyla dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiği belirtildi.

"Evrakın gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle 7’nci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

Soruşturma Detayları ve Süreç

Soruşturma, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin para karşılığı oy kullandırıldığı yönündeki iddialara dayanıyor. İddiaların basında ve kamuoyunda tartışılmasının ardından, savcılığın olaya ilişkin delil toplama sürecini sürdürdüğü belirtiliyor.

Soruşturmanın başlangıç noktası: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar

Yetkisizlik kararı sonrası dosyanın devri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

Soruşturmaya konu iddia: Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiası

Tanık olarak ifadeye çağrılan isimler:

Kemal Kılıçdaroğlu (7. CHP Genel Başkanı)

Akif Hamzaçebi (Eski CHP Grup Başkanvekili)

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

CHP'den Soruşturmaya İlk Tepkiler

Soruşturma haberinin ardından CHP’den resmi bir açıklama yapılmazken, parti kaynakları kurultay sürecine yönelik bu iddiaların siyasi bir hedef taşıyabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Parti içi demokrasi ve seçim süreçlerinin şeffaf şekilde yürütüldüğü vurgulanırken, iddiaların soruşturma sonucunda netleşeceği belirtiliyor.

Siyasi Gündemde Etkileri

Bu soruşturma, CHP'nin kurultay sürecinde yaşanan tartışmaların yargıya taşındığını gösterirken, parti içinde farklı gruplar arasındaki çekişmelerin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Soruşturmanın içeriği ve gidişatı, CHP'nin iç dinamiklerini nasıl etkileyecek?

Kemal Kılıçdaroğlu ve parti içindeki diğer isimler bu sürece nasıl bir tepki verecek?

CHP'nin mevcut yönetimi, bu iddiaların partiye zarar vermemesi için nasıl bir tutum sergileyecek?

Bu soruların yanıtı, önümüzdeki günlerde soruşturmanın seyrine ve savcılığın elde edeceği delillere göre şekillenecek. CHP içindeki değişim sürecinin yargı boyutuna taşınması, siyasi arenada geniş yankı uyandırmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak : PHA