CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Anayasanın ilk 4 maddesi bu ülkenin teminatıdır. Laikliği, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, üniter yapısını tartışmaya açmasınlar." dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa değişikliği tartışmalarına değişnerek, bazı kesimlerin laikliği tartışmaya açtığını ancak partisinin buna karşı olduğunu söyledi.

"85 milyonun, bu parlamentodaki grupların büyük çoğunluğunun laiklikle bir sorunu olamaz" diyen Başarır, "Anayasanın ilk 4 maddesi bu ülkenin teminatıdır. Laikliği, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, üniter yapısını tartışmaya açmasınlar. Çıksın bu ülkenin Cumhurbaşkanı, neyi değiştirmek istediğini açıkça söylesin. 22 yıldır laiklik ve onun ilkelerinden uzaklaştığımız için biz bu haldeyiz. Anayasa net, Türkiye laik bir devlettir. Yetmiyor, kanunlarımızı ve yönetmeliklerimizi buna uygun hale getirmeliyiz. Laikliği kimse tartışamaz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE BİR ÇÖZÜM GEREKİYOR, O ÇÖZÜMÜN ADI DA SEÇİMDİR"

CHP'li Başarır, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin bugün Meclise sunulacağına işaret ederek, bütçeden, ekonominin düzelmesini; emeklinin, işçinin, çiftçinin, gençlerin yoksulluktan ve yoksunluktan kurtulmasını sağlayacak tedbir ve hükümlerin gelmesini beklediklerini söyledi. 2024 yılı bütçesinde Cumhurbaşkanlığına ayrılan başlangıç bütçesinin 12,3 milyar lira olduğunu ve çok tartışıldığını ifade eden Başarır, "2025 yılında Cumhurbaşkanlığına başlangıçta 17 milyar lira ayrılacak. Çünkü kendisine yüzde 37,8 zam yapmış. Demek ki 2025 yılı bütçesinde de emekli, işçi, ezilen kesim yok. Bu bütçede de 12 bin 500 lira emekli maaşı, 17 bin lira asgari ücret alan milyonlar ezilmeye devam edecek. Biz direneceğiz." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, eski TFF yönetimi tarafından EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan misafirlerin otel ve seyahat giderleri için 4,3 milyon avro harcandığını açıkladığını anlatan Başarır, "Bir tek savcı çıkıp soruşturma yaptı mı? Bir tek savcı çıkıp Mehmet Büyükekşi'ye 'Sen bunu ne hakla, ne şekilde, kime harcadın?' dedi mi? Muhalefetten maçlara giden insanlar da var ama bilet davetiyesi dışında herkes harcamasını kendisi yaptı. Ne yazık ki Türkiye denetimsiz bir ülke haline gelmiştir." diye konuştu. Başarır, bazı işçilerin işten çıkartılmasıyla gündeme gelen Fernas Madencilik şirketinin 7 milyar lira ciro yapmasına rağmen düzenli vergi ödemediğini de öne sürdü.