Özgür Özel’e yüzde 44 destek

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar tarafından kamuoyuyla paylaşılan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 44’ü CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel’in görevine devam etmesini istiyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 25,8’de kaldı.



CHP’liler Özel’i, AK Partililer Kılıçdaroğlu’nu tercih ediyor

Ankette, siyasi parti tercihine göre verilen yanıtlar da dikkat çekti. CHP seçmeninin yüzde 79,4’ü Özgür Özel lehine görüş bildirirken, aynı seçmen grubunda Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden genel başkan olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 12,5 olarak kaydedildi.



AK Parti seçmenleri arasında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 40,3’ü CHP’nin başında Kılıçdaroğlu’nu görmek istediğini belirtirken, Özgür Özel’e destek oranı yüzde 18,3’te kaldı.



Mahkeme süreci sürüyor

Söz konusu anket, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde CHP kurultayına ilişkin açılan davanın ertelenmesinin ardından geldi. Dava sürecinde alınabilecek “mutlak butlan” kararı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olmasının önünü açabilecek bir ihtimal olarak tartışılıyor.



MetroPOLL’ün son çalışması, Ekim 2023’te yapılan benzer bir anketle de karşılaştırıldı. Araştırma, kamuoyunun CHP liderliği konusundaki güncel eğilimlerini ortaya koyarken, siyaset kulislerinde “kurultay iptal edilirse ne olur?” sorusunun yanıtı üzerindeki tartışmaları daha da artırdı.

Kaynak : PHA