Her ay düzenli olarak yapılan ve çalışanların geçim koşullarını ortaya koymayı amaçlayan araştırmada, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliklerinin aile bütçesine etkisi ölçüldü. Haziran ayı verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 26 bin 115 lira 18 kuruş oldu.



Gıda harcamalarıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi zorunlu diğer ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık toplam harcama (yoksulluk sınırı) ise 85 bin 65 lira 75 kuruş olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de 33 bin 586 lira 82 kuruş olarak açıklandı.



Sebze 54,46, meyve 138,65 lira

TÜRK-İŞ’in raporunda, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin fiyatlarında kayda değer bir değişiklik olmadığı; dana kıyma ve kuşbaşı etin kilogram fiyatında artış gözlemlendiği, kuzu eti fiyatlarının ise sabit kaldığı belirtildi.



Tavuk eti fiyatı değişmezken, yumurta fiyatının ihracat odaklı düzenlemelerin etkisiyle bir miktar düştüğü bildirildi. Raporda, mevsimsel beklentilere rağmen meyve ve sebze fiyatlarında genel anlamda ciddi bir gerileme yaşanmadığına dikkat çekildi.



Salata grubu ürünlerinin fiyatı sabit kalırken; patates ve kuru soğan fiyatlarında düşüş görüldü. Patlıcan, kabak, fasulye, biber, salatalık ve domates gibi ürünlerde fiyat düşüşü yaşanırken; sebze grubunun ortalama kilogram fiyatı 54,46 lira, meyvenin ortalama kilogram fiyatı ise 138,65 lira olarak ölçüldü.



Yağ ve zeytin grubunda sınırlı artış

Temel yağ ürünleri grubunda margarin fiyatları artarken, tereyağında bazı markalara bağlı olarak yükseliş kaydedildi. Ayçiçek ve zeytinyağı fiyatlarında ise değişiklik olmadı.



Zeytin grubunda siyah zeytin fiyatı sabit kalırken, yeşil zeytinde artış yaşandı. Yağlı tohum ürünlerinin fiyatında ise bu ay bir değişiklik gözlemlenmedi.

Kaynak : PHA