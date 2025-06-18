CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de yaptığı konuşmada, hak ve adalet talebinde bulunan vatandaşların soruşturma baskısıyla karşılaştığını eleştirdi.ANKARA (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada, siyasal iktidarın toplumsal muhalefet üzerindeki baskılarının her geçen gün arttığını vurguladı.

Hak, hukuk ve adalet taleplerinde bulunan vatandaşların soruşturma tehdidiyle susturulmaya çalışıldığını belirten Yontar, bu durumun Türkiye’deki demokrasi ve adalet algısına zarar verdiğini ifade etti.

Milletvekili Yontar, konuşmasında, “Türkiye’nin ekonomik darboğazı ve iktidarın politikalarını eleştiren vatandaşlar soruşturma tehdidiyle karşı karşıya. 2024 yılında sadece Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet gerekçesiyle 11 bin 41 kişiye 14 bin 16 suç isnat edildi. Bu, baskının açık bir göstergesidir” dedi.

Tek bir kişinin yargı, yürütme ve yasamayı kontrol ettiği bir sistemde adaletin sağlanamayacağını savunan CHP'li Yontar, yargının yürütmenin aparatı olduğu düşüncesinden Türkiye'yi kurtarmanın iktidarın en önemli görevi olduğunu kaydetti.