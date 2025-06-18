Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelerek uzun bir aradan sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zafer Partisi Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte, yeniden ve kaldığımız yerden çalışmalarımıza başladık. Uzun bir aradan sonraki bu ilk divan toplantımız tüm kurullarımıza, teşkilatlarımıza ve Büyük Türk Milleti’ne hayırlı olsun!” ifadelerine yer verdi.

İlk divan toplantısı, partinin kurulları ve teşkilatları için de motivasyon kaynağı oldu.