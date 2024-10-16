Özel, “çözüm süreci” tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde, bu ziyaret ile önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

"Adalet Bakanlığı’na Başvuru Yapıldı"

CHP, Demirtaş’ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu. 21 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek bu ziyaretin, Özel’in 22 Ekim Salı günü yapılacak TBMM grup toplantısının ardından başlatacağı Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van gezisi öncesinde planlandığı öğrenildi.

"Diyarbakır’dan Mardin’e ve Bölgedeki Temaslar"

Özgür Özel, 22 Ekim’de grup toplantısının ardından Diyarbakır’a hareket edecek ve burada partisinin örgütleri, yerel belediyeler ve esnafla görüşmeler yapacak. Özel, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle de bir araya gelerek çözüm süreci tartışmaları hakkında mesajlar verecek.

Diyarbakır’dan karayoluyla Mardin’e geçecek olan Özel, burada Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü ziyaret edecek. Ziyaretin ardından Türk ailesine ait Kasrı Kanco’da düzenlenecek olan yemeğe katılması bekleniyor.

“Çözüm Süreci” Tartışmaları Yeniden Gündemde

CHP liderinin gezisi, çözüm süreci tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşecek. Özel’in bu ziyaretler esnasında sürece ilişkin görüşlerini açıklaması ve partinin tutumunu netleştirmesi bekleniyor. Özel, ziyaret programı kapsamında Batman, Şırnak, Hakkari ve Van’daki vatandaşlarla bir araya gelerek çözüm sürecine dair mesajlarını iletecek ve bölge halkının sorunlarını dinleyecek.

"Özel’in Güneydoğu Gezisi 27 Ekim’de Sona Erecek"

Özgür Özel’in Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki ziyaretleri 27 Ekim’de tamamlanacak. CHP’nin gezi boyunca vereceği mesajlar ve çözüm süreci hakkındaki görüşleri, kamuoyunun ve bölge halkının dikkatini çekecek önemli açıklamalar arasında yer alacak.

Kaynak : PHA