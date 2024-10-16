“Vatandaşı Korkutma Taktikleriyle Manipülasyon Yapıyorlar”

Özgür Özel, hükümetin vatandaşı İsrail tehdidi ile korkutup, ekonomik sorunları unutturmaya çalıştığını iddia etti. “Halkı korkutarak dikkat dağıtmaya çalışıyorlar,” diyen Özel, bu tür söylemlerin ekonomik sıkıntıları göz ardı ettirmek amacı taşıdığını savundu. Özel’in bu açıklamaları, hükümetin savunma sanayi projeleri kapsamında hazırladığı ve yüksek limitli kredi kartı sahiplerinden kesinti öngören yasa teklifinin gelen tepkiler üzerine ertelenmesinin ardından geldi.

“Çok Lazımsa Zenginlerden Alın, Bankalardan Alın”

CHP lideri, hükümetin en kârlı bankalar dururken, kredi kartı borçlarıyla geçinen vatandaşlardan para istemesinin adaletsiz olduğunu belirtti. "Neden gariban vatandaşın peşine düşüyorsunuz? Eğer paraya gerçekten ihtiyacınız varsa, zenginlerden ve bankalardan alın,” diyen Özel, hükümetin uygulamalarına tepki gösterdi. Özel, adil bir bütçe yapılması gerektiğini ve hükümetin, savunma sanayi projeleri için bütçe kaynaklarını kullanması gerektiğini vurguladı.

“Suçüstü Yakalandılar, Yasa Geri Çekildi”

Hükümetin teklifi ertelenmesinin suçüstü yakalanmalarının bir sonucu olduğunu savunan Özel, "İsrail saldıracak, her an füze gelebilir diyerek vatandaşı korkutmak, milletin cebinden para almak için yapılan bir oyundu ve suçüstü yakalandılar," dedi. Özel, hükümetin bu yasa teklifinin gelecek yıla ertelenmesini, bu taktiğin deşifre edilmesine bağladı. Hükümetin korku atmosferi yaratıp vatandaşı manipüle etmeye çalıştığını ifade eden Özel, “Milleti ürkütüp dikkati başka yöne çekmek istiyorlar,” diye ekledi.

“Adil Bir Bütçe Yapsınlar, Halkın Sırtına Yük Binmesin”

Hükümetin bütçe politikasını da eleştiren Özel, "Doğru düzgün bir bütçe yapsınlar. Halkın sırtından düşsünler, bu kadar da insanların duygularıyla oynanmaz" ifadeleriyle iktidarın ekonomik politikalarına tepki gösterdi. Özel, savunma sanayi projelerine bütçeden kaynak aktarılması gerektiğini ve halkın üzerindeki yükün azaltılması gerektiğini vurguladı. "Savunma sanayi fonuna 180 milyar TL ayrıldı, helali hoş olsun. Ama gariban vatandaşın yakasından düşün," dedi.

Fernas İşçilerine Destek: “İşçilerin Emeği Sömürülüyor”

Özgür Özel, Batman’daki Fernas işçileriyle ilgili sorulara da yanıt verdi. “İşçiler sadece haklarını istiyor. Bir milletvekiliniz maden işçilerinin fazla mesailerini ödemiyor ve işçilerin emeğini sömürüyor," diyen Özel, iktidarın işçilerin taleplerini görmezden geldiğini savundu. CHP olarak işçilerin yanında olduklarını belirten Özel, “İktidar, işçilerin sesini duymalı ve haklarını vermeli. Bu inat ve direnç yüzünden işçiler hayatlarını kaybediyor” diyerek tepki gösterdi.

Bahçeli’nin PKK Çağrısına Yanıt: “Yeni Açıklamalar Önümüzdeki Hafta Yapılacak”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin PKK’nın silah bırakmasına yönelik çağrısına da değinen Özel, bu konuda CHP’nin tavrının net olduğunu belirtti. “Bu konuda bir açıklama yapılacaksa, benim ağzımdan duyulacak” diyen Özel, gelecek hafta Diyarbakır’dan başlayacakları ziyaretlerde sürece dair detaylı açıklamalarda bulunacaklarını ifade etti.

CHP’nin Yasa Teklifine Karşı Tavrı

CHP, hükümetin savunma sanayi fonu için vatandaştan toplamak istediği paralara yönelik yasa teklifini sert bir şekilde eleştiriyor. İktidarın ekonomik sıkıntılar içindeki vatandaşı hedef alarak bütçe açıklarını kapatma çabasını haksız bulan CHP, kaynakların zenginlerden ve bankalardan toplanması gerektiğini savunuyor. Özel, hükümetin halktan yana bir tutum sergileyerek adil ve halkçı bir bütçe yapması gerektiğini vurgularken, vatandaşın ekonomik sıkıntılarının daha da derinleşmemesi için iktidarın üzerindeki sorumluluğu hatırlatıyor.

Kaynak : PHA