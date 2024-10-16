Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Balu’nun kullandığı motosiklet 63 AAU 612 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde M.A'nın yönetimindeki 35 HCL 27 plakalı otomobille çarpıştı.
Meydana gelen kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Balu, olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan A.K, ise yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Balu’nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü, M.A, gözaltına alındı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss