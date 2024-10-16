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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü, M.A, gözaltına alındı.

Meydana gelen kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Balu, olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan A.K, ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Balu’nun kullandığı motosiklet 63 AAU 612 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde M.A'nın yönetimindeki 35 HCL 27 plakalı otomobille çarpıştı.

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