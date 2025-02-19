"CHP, Türkiye’nin En Büyük Umudu Olmaya Devam Ediyor"

Bildiride, CHP’nin tarihsel mirasına vurgu yapılarak, partinin Türkiye’yi içinde bulunduğu krizlerden çıkarma iradesine sahip olduğu belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, yüzyılı aşan tarihsel birikimi ve mücadele geçmişiyle Türkiye’nin en köklü siyasi gücüdür. Tarihi boyunca ülkemizin ve milletimizin yararı için çalışan partimiz, bugün de Türkiye’yi ağır krizlerden çıkarmak için milyonlarca yurttaşımızın en büyük umudu olmaya devam etmektedir" denildi.

Ancak, CHP’nin yükselişinin bazı çevreleri rahatsız ettiğine dikkat çekilerek, "Türkiye’deki krizlerin ve sorunların sebebi olan siyasi iktidar ve kimi çevreler, partimizi hukuka ve toplumun vicdanına sığmayan saldırılarla hedef almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kurultay Sürecine Yönelik Saldırılar Eleştirildi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik eleştiriler ve yargı süreçleri hakkında yapılan açıklamada, "Partimizin büyük bir siyasi olgunluk ve demokratik kültür içinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı hakkındaki karalama girişimleri, sonuçsuz kalmaya mahkûmdur" denildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, çok partili demokrasiye geçiren, seçimler sonucunda siyasi rakibine iktidarı barış içerisinde teslim eden bir büyük tarihsel mirasın sahibidir. Bu tarihsel mirasımız ışığında, ifade etmek isteriz ki tüm kurultaylarımızda olduğu gibi 38. Olağan Kurultayımızda da Kurultay delegelerimizin özgür iradeleri herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tecelli etmiştir. Hiçbir karalama girişimi bu hakikati değiştiremez" ifadeleri yer aldı.

"31 Mart 2024 Seçimlerinin Sonuçları CHP'yi Hedef Haline Getirdi"

Bildiride, CHP’nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ndeki başarısına vurgu yapılarak, bu başarının ardından partinin sistematik saldırılara maruz kaldığı ifade edildi.

"38. Olağan Kurultayımızdan delegelerimizin oylarıyla çıkan siyasi irade, halkta büyük bir umut yaratmış ve bu umut 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde toplumun tüm kesimleriyle Türkiye İttifakı’nı kurarak partimizi Türkiye’nin birinci partisi yapmıştır. Bu seçimler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’de nüfusun üçte ikisine, ekonominin dörtte üçüne ev sahipliği yapan belediyeleri yönetme yetkisini halkın teveccühüyle kazanmıştır" denildi.

Ayrıca, hükümetin seçim sonuçlarını kabullenmek yerine CHP’ye yönelik baskı politikalarına yöneldiği belirtilerek, "İktidar, halkın tercihlerini kabullenmek ve ondan dersler çıkarmak yerine halkın iradesiyle kavga eden, halkın tercihlerini gasp etmeye çalışan bir anlayışta ısrar etmektedir" denildi.

"Partimizin Yükselişini Engellemek İstiyorlar"

Bildiride, hükümetin CHP’ye yönelik baskılarının, yaklaşan genel seçimlere yönelik bir hamle olduğu ifade edildi.

"31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde alınan sonucun, yapılacak genel seçimlerde de tekrarlanacağını gören iktidar, panik içinde partimize ve demokrasiye yönelik saldırılarını artırmıştır. Bu saldırılar, Türkiye’de iktidarı değiştirecek sandığın kurulması ve Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme irademizi ortaya koyduğumuz günlerde gerçekleşmektedir. Bu sürecin FETÖ yöntemleriyle birebir örtüştüğünü ve halkın bu oyuna gelmeyeceğini biliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"CHP, İktidar Yürüyüşüne Kararlılıkla Devam Edecek"

Bildirgenin sonunda, CHP’nin Türkiye genelinde örgütlü gücüyle mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı.

"Kimsenin şüphesi olmasın ki bu saldırıları sonuçsuz bırakacak güce, kuvvete ve siyasi iradeye sahibiz! Cumhuriyet Halk Partisi, bir bütün olarak dimdik ayakta, iktidar yürüyüşüne devam etmektedir" denildi.

Son olarak, CHP’nin 31 Mart 2024 seçimlerinde elde ettiği başarıyı genel seçimlere taşımak için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Temel hedeflerimizden biri, 166 milletvekili çıkaracak olan 51 ilimizde Türkiye’nin birinci partisi olarak en çok milletvekili çıkaran parti konumuna gelmektir. Bu doğrultuda mücadelemiz sürecektir" ifadeleri kullanıldı.

"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadeleriyle bitirilen bildirgede, CHP’nin yerel yönetimlerde halkın yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PHA