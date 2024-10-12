Özel ayrıca, Gebze’de yaşanan hayvan katliamına dikkat çekerek, "Büyük bir katliamla karşı karşıyayız. Bunun peşini asla bırakmayacağız" diye konuştu.

"Vergilerle Vatandaşı Yük Altında Bırakıyorlar"

Özel, Soma’nın Yırca köyünde düzenlenen Zeytin Festivali’nde yaptığı konuşmada, iktidarın getirmeyi planladığı yeni vergi düzenlemeleriyle vatandaşı daha fazla yük altına sokacağını dile getirdi. İsrail'in Türkiye’ye saldıracağına dair söylentilerin, bu vergileri haklı göstermek amacıyla çıkarıldığını öne süren Özel, “Bize ev alandan, araba alandan, sigortalı çalıştırandan, beyanname verenden vergi toplamak için böyle bir söyleme girişmişler” dedi. Getirilmek istenen vergilerle ilgili detaylar paylaşan Özel, SGK’ya verilen beyanname başına ek vergi, gayrimenkul ve araç alımlarında ek vergiler gibi kalemlerin halka yeni bir yük getireceğini ifade etti.

Hayvan Katliamına Tepki: "Peşini Bırakmayacağız"

Özel, Gebze’de yaşanan hayvan katliamına da sert tepki gösterdi. 50 sokak hayvanının zehirlenerek öldürülmesinin büyük bir vahşet olduğunu belirten Özel, "CHP’li belediyelerin bilincinde olmayan belediyeler maalesef gerekli tedbirleri almadığı için bu katliamlar yaşanıyor. Bunun sorumluları hesap vermelidir" dedi. Hayvan hakları yasasının eksikliklerinden ve cezasızlık politikasının bu tür olayları cesaretlendirdiğinden bahseden Özel, CHP olarak bu mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

"Zeytin Ağaçlarının Korunması İçin Mücadele Ettik"

Zeytin ağaçlarının korunmasına yönelik mücadeleyi hatırlatan Özel, "Bu iktidar 7 kez zeytinliklerle ilgili kanun değiştirmeye çalıştı, ancak biz hepsini geri çektirdik veya Anayasa Mahkemesi’nden döndürdük" dedi. Yırca köyündeki zeytin ağaçlarının kesilmesiyle başlayan direnişi anımsatan Özel, bu direnişin sonucunda köydeki zeytin ağaçlarının yerine yeni fidanlar dikildiğini ve bugün bu ağaçların hasadının yapıldığını belirtti.

"Savaş Korkusuyla Ekonomik Sorunları Gizlemek İstiyorlar"

İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı yönündeki açıklamaların, ekonomik sorunları örtmek için kullanıldığını savunan Özel, "Bu ülkenin bir güvenlik sorunu olursa, biz halk olarak vatanımızı savunuruz. Ancak şu anda esas sorun yoksulluk, işsizlik ve enflasyon" dedi. İktidarın bu söylemleri kullanarak halkın gerçek sorunlarının konuşulmasını engellemeye çalıştığını ifade eden Özel, iktidarın ekonomik politikalarını da eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkenin zor günlerden geçtiğini ancak birlik ve beraberlikle bu sorunların üstesinden gelineceğini belirterek, "Biz haklıyız, biz kazanacağız" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak : PHA