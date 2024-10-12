Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi.

Çiftçilik yapan Hasan Karasu, evinde kendine ait silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurdu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu evli 7 çocuk babası Hasan Karasu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Karasu'nun yakınları sinir krizleri geçirirken, yapılan olay yeri incelemenin ardında Karasu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne moruna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA