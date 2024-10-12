Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin daveti üzerine açılışa katılan Eraslan, Adıyaman halkıyla buluşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

Hikmet Eraslan konuşmasında, Doğu Anadolu’daki kültürel ve sanatsal çalışmalarından bahsederek, Adıyaman’ın sanatla, müzikle ve kültürel etkinliklerle yeniden ayağa kalkması gerektiğini vurguladı. Eraslan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Saygıdeğer Adıyamanlılar, sevgili hemşehrilerim, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk, büyük gurur duyuyorum. Doğu Beyazıt'ta da bu tür aktiviteler gerçekleştirdik; konserler, sergiler yaptık. Şimdi Adıyaman’da da bu çalışmalara devam edeceğiz. Türkiye’nin başka yerlerinde de yapacağız ancak en çok ihtiyaç duyan yer Adıyaman. İlk günden beri tüm olayları takip ediyoruz. Elimizden geldiğince buradaki yaralara derman olmaya çalışıyoruz."

Adıyaman’ın sanat ve kültürle yaralarını sarması gerektiğine değinen Eraslan, bu tür etkinliklerin toplumun ruhuna iyi geleceğini söyledi. Açılışa katılma sebebini şu şekilde açıkladı:

"Başkanımız ve Valimiz beni davet ettiler ve olayları artık başka bir evreye taşıyıp müzikle, sanatla bu şehri yeniden canlandırmamız gerektiğini söylediler. Koşa koşa geldim, iyi ki de geldim. Bu etkinlikler aracılığıyla biraz olsun ruhları tedavi edebileceğimize inanıyorum."

Kitap Günleri’nin açılışını yapmaktan büyük onur duyduğunu belirten Eraslan, sanatın ve sosyal faaliyetlerin bu süreçte Adıyaman için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

"Adıyaman’ımızı gerçekten çok seviyorum. Adıyaman için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bilmenizi isterim. İnşallah bundan sonra çok daha güzel etkinliklerle sizlerle birlikte olacağız. Sanatın, sporun ve kültürün iyileştirici gücüne inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim, burada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum."

Kaynak : PHA