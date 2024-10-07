Kadınların can güvenliğini sağlama sorumluluğunun tüm topluma ait olduğunu belirten Yıldırım, "Sokaklarımızda korku değil, huzur istiyoruz" dedi.

“Kadınların Güvenliği Hepimizin Sorumluluğu”

Yıldırım, Türkiye genelinde artan kadın cinayetlerine dikkat çekerek, bu durumun sadece bireysel vakalar olarak değil, toplumsal bir sorun olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, “Kadınların, çocukların ve tüm bireylerin özgürce ve endişe duymadan yaşayabileceği bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“AKP Döneminde Kadına Yönelik Şiddet Artış Gösterdi”

Yıldırım, AKP iktidarı döneminde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ciddi bir artış gösterdiğini belirtti. Hükümetin bu konuda gerekli önlemleri almadığını ve caydırıcı politikalar geliştirmediğini savunan Yıldırım, “Devletin ve toplumun tüm kesimlerinin kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin adımlar atması gerekiyor” dedi. Özellikle 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması gerektiğini belirten Yıldırım, caydırıcı cezaların artırılması için kararlı bir duruş sergilediklerini ifade etti.

“İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi, Kadınları Tehlikeye Attı”

Yıldırım, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ardından kadınların güvenliğinin daha da tehlikeye girdiğini belirtti. Sözleşmenin feshiyle şiddetle mücadelede zayıf bir duruş sergilendiğini vurgulayan Yıldırım, "Bu geri adımlar, kadınları koruyacak mekanizmaların zayıflamasına neden oldu. AKP’nin bu umursamaz politikalarını kabul etmiyoruz" dedi. Yıldırım, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi için mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

“Kadınların Huzur ve Güven İçinde Yürüyebileceği Bir Türkiye”

CHP olarak kadınların özgür ve güvenli bir yaşam sürmesi için mücadele edeceklerini belirten Yıldırım, İstanbul'da hayatını kaybeden kadınlar için başsağlığı dileyerek, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için seslerini daha gür duyurmaya kararlı olduklarını ifade etti. "Kadınların sokaklarda korkuyla değil, huzurla, güvenle yürüdüğü bir Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girdiği bir Türkiye için mücadelemiz sürecektir" dedi.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kararlılık Mesajı"

CHP Adıyaman İl Kadın Kolları, Türkiye’de artan kadın cinayetlerine karşı toplumsal farkındalık oluşturma ve kadınların güvenliği için etkin önlemler alınması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi talepleri, kadın hakları mücadelesinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kaynak : PHA