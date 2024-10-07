İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timlerince hakkında yakalama kararı bulunan A.H’nin saklandığı adres tespit edildi.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, gece vakti yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma suçundan arandığı ve 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.H, yakalandı.
Gözaltına alınan firari şahıs, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss