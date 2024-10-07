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Gözaltına alınan firari şahıs, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, gece vakti yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma suçundan arandığı ve 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.H, yakalandı.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timlerince hakkında yakalama kararı bulunan A.H’nin saklandığı adres tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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