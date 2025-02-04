Özgür Özel Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da Olacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin yıl dönümü nedeniyle üç ilde program düzenleyecek. Özel, 5 Şubat’ta Adıyaman’da olacak, ardından 6 Şubat’ta saat 04.17’de depremin yaşandığı anma törenine Adıyaman’da katılacak. Gün içinde Kahramanmaraş’a geçecek olan Özel, ikinci depremin meydana geldiği saat 13.24’te Pazarcık’ta bulunacak. Daha sonra 7 Şubat’ta Hatay’a geçerek temaslarını sürdürecek.
CHP’li 93 Milletvekili 11 İlde Görevlendirildi
CHP, milletvekillerini 6 Şubat depremlerinden etkilenen illere görevlendirdi. Milletvekilleri, bölgedeki yurttaşlarla bir araya gelerek sürecin nasıl yönetildiğini yerinde inceleyecek. İşte illere göre görevlendirilen milletvekilleri:
Adana: Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Deniz Yücel, Ulaş Karasu’nun da aralarında bulunduğu 16 milletvekili.
Adıyaman: Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Gökçe Gökçen, Ensar Aytekin’in de olduğu 8 milletvekili.
Diyarbakır: Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve bölge milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bulunduğu 5 milletvekili.
Gaziantep: Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve bölge milletvekillerinin de olduğu 7 milletvekili.
Hatay: Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve bölge milletvekillerinin de bulunduğu 18 milletvekili.
Kahramanmaraş: Bölge milletvekili Ali Öztunç’un da olduğu 11 milletvekili.
Malatya: Bölge milletvekili Veli Ağbaba’nın da yer aldığı 7 milletvekili.
Osmaniye: Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın da bulunduğu 4 milletvekili.
Kilis: 4 milletvekili.
Elazığ: Bölge milletvekili Gürsel Erol’un da bulunduğu 7 milletvekili.
Şanlıurfa: Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Deniz Yavuzyılmaz ve bölge milletvekili Mahmut Tanal’ın da olduğu 6 milletvekili.
CHP’li milletvekilleri, illerde vatandaşlarla bir araya gelerek, deprem sonrası yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapacak ve mevcut sorunları dinleyerek çözüm önerileri sunacak.
Kaynak : PHA