Özgür Özel Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da Olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin yıl dönümü nedeniyle üç ilde program düzenleyecek. Özel, 5 Şubat’ta Adıyaman’da olacak, ardından 6 Şubat’ta saat 04.17’de depremin yaşandığı anma törenine Adıyaman’da katılacak. Gün içinde Kahramanmaraş’a geçecek olan Özel, ikinci depremin meydana geldiği saat 13.24’te Pazarcık’ta bulunacak. Daha sonra 7 Şubat’ta Hatay’a geçerek temaslarını sürdürecek.

CHP’li 93 Milletvekili 11 İlde Görevlendirildi

CHP, milletvekillerini 6 Şubat depremlerinden etkilenen illere görevlendirdi. Milletvekilleri, bölgedeki yurttaşlarla bir araya gelerek sürecin nasıl yönetildiğini yerinde inceleyecek. İşte illere göre görevlendirilen milletvekilleri:

Adana: Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Deniz Yücel, Ulaş Karasu’nun da aralarında bulunduğu 16 milletvekili.

Adıyaman: Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Gökçe Gökçen, Ensar Aytekin’in de olduğu 8 milletvekili.

Diyarbakır: Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve bölge milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bulunduğu 5 milletvekili.

Gaziantep: Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve bölge milletvekillerinin de olduğu 7 milletvekili.

Hatay: Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve bölge milletvekillerinin de bulunduğu 18 milletvekili.

Kahramanmaraş: Bölge milletvekili Ali Öztunç’un da olduğu 11 milletvekili.

Malatya: Bölge milletvekili Veli Ağbaba’nın da yer aldığı 7 milletvekili.

Osmaniye: Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın da bulunduğu 4 milletvekili.

Kilis: 4 milletvekili.

Elazığ: Bölge milletvekili Gürsel Erol’un da bulunduğu 7 milletvekili.

Şanlıurfa: Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Deniz Yavuzyılmaz ve bölge milletvekili Mahmut Tanal’ın da olduğu 6 milletvekili.

CHP’li milletvekilleri, illerde vatandaşlarla bir araya gelerek, deprem sonrası yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapacak ve mevcut sorunları dinleyerek çözüm önerileri sunacak.

Kaynak : PHA