7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 40 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2 milyon insanın yerinden edildiği bu trajik süreçte, Tebbun, "Allah’a yemin ederim ki, Mısırlılar bize Gazze ile olan sınırlarda geçiş izni verseler, Cezayir ordusunu Gazze’ye göndermeye hazırız" dedi.

Tebbun, yaptığı bu açıklamayla sadece askeri bir müdahale ihtimalini gündeme getirmekle kalmadı, aynı zamanda Gazze’ye 20 gün içinde üç donanımlı hastane inşa etme ve yüzlerce doktor gönderme sözü de verdi. Bu çıkış, hem Cezayir’de hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı, Tebbun'un Gazze'ye askeri ve insani yardım yapma taahhüdü birçok kesim tarafından desteklenirken, bazı çevreler tarafından endişeyle karşılandı.

Bu açıklamalar, Cezayir’in Filistin davasına olan desteğini bir kez daha vurgularken, uluslararası toplumda Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi

Kaynak : PHA