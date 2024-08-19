CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM’deki Mahmut Abbas oturumuna katılmamasıyla başlayan tartışmalar, yeni bir boyut kazandı. Ayağının kırıldığı gerekçesiyle oturuma katılmadığını duyuran Özel hakkında, akademisyen İbrahim Öztürk tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Öztürk, Özel'in bacağının kırılmadığını, vurulduğunu ileri sürdü.

“CHP İçinden Bilgiler Geldi”

Katıldığı bir yayında konuşan İbrahim Öztürk, iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "Bacağı kırılmış rolünde gezen bir siyasetçinin, aslında bacağından vurulduğu iddiaları var. Bu bilgiyi bazı enteresan yerlerden öğrendim. Bana CHP içinden bilgiler geldi. Dediler ki, ‘vurdular hocam bacağından.’ Bu durum, Türkiye’nin ne kadar vahim bir noktaya doğru gittiğini gösteriyor."

Dilipak’tan Çarpıcı Sorular

Öztürk’ün açıklamalarını alıntılayan Elips Haber yazarı Abdurrahman Dilipak ise sosyal medya üzerinden sorduğu sorularla iddiayı daha da derinleştirdi. Dilipak, "Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Hay Allah, ne oluyor bu memlekette? Vuran kim, niye vurmuşlar? Bu gerçek niçin saklanıyor? Vuran kişi şimdi nerede? Bir ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek?" şeklinde sorular yöneltti.

Dilipak, ayrıca olayın yargıya intikal edip etmediğini sorgulayarak, "CHP parti olarak bu işin peşine düşmeyecek mi? Bir kişiye yapılan bir haksızlık, aslında bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir. 'Kol kırılır yen içinde kalırsa' ya o kollar çolak kalır, ya da kangren olur, kesilir," ifadelerini kullandı.

Siyaset Gündemi Karıştı

Bu iddiaların ardından gözler CHP yönetimine ve Özgür Özel’e çevrildi. Özel’in bu iddialara nasıl yanıt vereceği ve olayın aslının ne olduğuna dair CHP’den gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. İddialar doğruysa, bu olayın siyasette nasıl yankı bulacağı ise ayrı bir soru işareti olarak duruyor.

Kaynak : PHA