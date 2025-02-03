Salih Uzun, katıldığı bir televizyon programında bu önemli gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Uzun, partisinden ayrılarak CHP'nin politikalarına olan inancını ifade etti.

Uzun, kararlarının sıcak gündemle de bağlantılı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı: Bağımsız olarak devam etmek ya da bir partiye katılmak. Eğer bir partiye katılacaksak, listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama asıl önemli olan, göz göre göre üstümüze gelen hukuksuzluk dalgasına karşı bir tavır geliştirmekti. Muhalefeti bölme ve parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir duruş sergilemeliydik."

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, CHP’ye katılım sürecini tamamladıktan sonra Salı günü CHP grup toplantısında rozet takacaklar. Enginyurt’un da CHP’ye katılım süreciyle ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu katılımla birlikte CHP'nin Meclis’teki sandalye sayısı artarken, muhalefet cephesindeki güç birliği tartışmalarına da yeni bir boyut kazandırılmış oldu.

Kaynak : PHA