Bahçeli’nin Çağrısıyla Başlayan Süreç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörün tamamen bitirilmesi yönündeki çağrısı sonrası başlayan süreçte, DEM Parti Heyeti İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ikinci kez bir araya gelmişti. Ancak ziyarete ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılmaması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

"Ziyaret Trafiği Kapandı, Sıra Tasfiye Çağrısında"

AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında konuşan Ömer Çelik, sürecin nasıl devam edeceğine dair şu ifadeleri kullandı:

“Ziyaret trafiği tamamlandı. Bundan sonraki beklenti, terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakmasıyla ilgili bir çağrının yapılmasıdır. Heyet, görüşmelerde konuyu nasıl ele aldığını ifade etti. Biz de geçmiş dönemdeki çalışmalarımız ve bu dönemdeki tutumumuzla ilgili pozisyonumuzu net şekilde ortaya koyduk.”

"Bu Süreç Pazarlık veya Taviz Değildir"

Çelik, bu sürecin pazarlık veya al-ver yöntemiyle yürütülen bir süreç olmadığını vurgulayarak, “Devletin temel niteliklerinden taviz verilmesi söz konusu değildir. Zaman zaman siyasilerden bu süreci farklı yorumlayan açıklamalar geliyor. Bu yanlış yaklaşımlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi, hedef terörsüz bir Türkiye’dir” dedi.

"PKK ve YPG, Batılı Ülkelerin Aracı Haline Gelmiştir"

Çelik, PKK, PYD ve YPG gibi örgütlerin bölgedeki faaliyetlerine değinerek, bu örgütlerin meşruiyet kazandırılmaya çalışılsa da artık taşınamaz bir yük haline geldiğini belirtti.

“Ortadoğu’da bu terör örgütleri, Batılı ülkeler adına hareket eden yapılar haline gelmiştir. DEAŞ hapishanelerinin bekçiliğini yapmak gibi rollerle Kürtlerin haklarını savunduklarını iddia eden bu örgütler, aslında emperyalist güçlerin aracı olmuştur.”

"Emperyalist Planlara Karşı Mücadele"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin açıklamalarına dikkat çeken Çelik, bu sürecin emperyalist planlara karşı bir mücadele olduğunun altını çizdi:

“Bu örgütler baştan beri gayrimeşru hedeflerimiz arasındaydı. Ancak artık bunlara mazeret üretenler için de tamamen taşınamaz bir yük haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli’nin açıklamaları, bu denklemden Türkiye’yi ve bölgeyi çıkarma çabasıdır.”

Kaynak : PHA