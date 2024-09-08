"Saldırgan, Av Tüfeği ile Ateş Açtı"

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, kimliği bilinmeyen bir şahıs, Abdurrahman Akay’ın evinin önüne araçla gelerek, çalışmakta olan Akay’a av tüfeği ile bir el ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan Akay, hızla Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Saldırganın Aracının Plakasız Olduğu Belirtildi"

Olayı gören görgü tanıkları, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20 yaşlarında olduğunu ve plakasız bir araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti. Saldırgan kullandığı pompalı tüfeği kaçarken olay yerine attığı da gelen bilgiler arasında. Polis ve Jandarma ekipleri, olayın gerçekleştiği mahallede geniş çaplı bir inceleme başlatarak, saldırganın kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

"Mahallede Gergin Bekleyiş"

Olayın ardından Çelikhanlılar hastane önünde toplanarak gergin bir bekleyiş içerisine girdi. Emniyet güçleri, halkı sakinleştirmek ve olayla ilgili bilgi toplamak adına bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA