Programın hedefi, çalışanların iş-özel hayat dengesini kurarak verimliliği artırmak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar tarafından açıklanan düzenlemeler, milyonlarca çalışanın hayatını yakından etkileyecek.

"Esnek ve Uzaktan Çalışma Yasal Düzenlemeye Kavuşuyor"

Pandemi ile gündeme gelen uzaktan ve esnek çalışma modelleri, OVP ile yasal bir zemine oturuyor. Yapılacak düzenlemeler sayesinde iş ve özel hayat dengesi sağlanarak, çalışanların daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması hedefleniyor. Kamuda ve özel sektörde daha kısa süreli ya da esnek saatli çalışma imkanları getirilmesi planlanıyor.

"Yeni Meslekler ve Teknolojik Dönüşüm"

Programda, teknolojik gelişmelerin işgücü piyasası üzerindeki etkilerine de değinildi. Bazı sektörlerin zamanla ortadan kalkacağı, yerlerine yeni mesleklerin geleceği belirtildi. Bu değişim, eğitim sistemine de yansıyacak. Geleceğin mesleklerine uygun olarak mesleki eğitim programları ve çalışma biçimleri geliştirilecek.

"Her Yaşa Uygun Çalışma Modelleri"

Orta Vadeli Program, çalışanların yaşına bakılmaksızın iş hayatında aktif kalmalarını sağlayacak düzenlemeler içeriyor. Hayat boyu öğrenme programlarıyla bireylerin becerilerinin güncel kalması hedefleniyor. Böylece, her yaşta çalışanların istihdamda kalmalarının önü açılacak.

"Takvim Belirlendi: 2025’te Hayata Geçecek"

Uzaktan, kısmi süreli, esnek saatli çalışma gibi yeni çalışma modellerine dair düzenlemeler 2025’in ilk çeyreğinde uygulamaya konulacak. İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikler, sosyal taraflarla diyalog halinde yürütülecek. Meclis’e sunulacak mevzuat değişiklikleriyle çalışma hayatında köklü bir dönüşüm yaşanacak.

"Yeşil ve Dijital Dönüşüm Çalışma Hayatına Yansıyacak"

Programda ayrıca yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasasına etkilerine de dikkat çekildi. Bu süreçte adil bir geçiş sağlamak amacıyla yeni uyum programları hayata geçirilecek. Dijitalleşme ve çevreye duyarlı uygulamalar, iş dünyasında kalıcı hale gelecek.

Kaynak : PHA