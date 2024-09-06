Genel Başkan Özgür Özel, kurultayın açılış konuşmasında net mesajlar vererek, "Kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar, bir daha bu partide görev alamayacaklar" dedi. Kurultay, ATO Congressium’da gerçekleşirken, eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da toplantıya katıldı. Ancak önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yer almadı.

Özel: "CHP Değişecek, Türkiye Değişecek"

Özgür Özel, yerel seçimleri halkın sesine kulak vererek kazandıklarını vurguladı. Özel, parti içinde ön seçim sürecine dikkat çekerek, genel başkan dahil herkesin ön seçimle belirlenmesi gerektiğini belirtti. Seçim sürecinde CHP’nin demokratik ve kapsayıcı bir parti olduğunu ifade eden Özel, "CHP, kişisel hırslarına yenik düşenlerle değil, halkın sesini duyanlarla yoluna devam edecek" dedi.

Özel'in açıklamaları sırasında, CHP'nin tüzüğünde 20'ye yakın maddede değişiklik yapılacağı açıklandı. Bu değişikliklerin, partinin kurumsal yapısında önemli yenilikler getirmesi bekleniyor.

İmamoğlu ve Yavaş'tan Açıklamalar

Kurultaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultayın parti içi demokrasi adına önemli olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise kurultayın, CHP’nin iktidar yürüyüşünün ilk adımı olduğunu vurguladı.

Sosyalist Enternasyonal de Katılıyor

Kurultayda, CHP’nin yeni programının hazırlanması amacıyla bir çalıştay düzenlenecek. 20 yuvarlak masada gerçekleştirilecek çalıştayda, yerel ve küresel siyasi gelişmeler ele alınacak. Sosyalist Enternasyonal Komitesi de çalıştayın bir parçası olacak ve sonunda hazırlanacak Ankara Deklarasyonu, kurultay delegeleri tarafından oylanacak.

Kurultay Programı Yoğun

Kurultay, CHP’nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül’de Anıtkabir ziyareti ile devam edecek. Aynı gün CHP Genel Merkezi önünde Şevval Sam konseri düzenlenecek ve Pembe Köşk’te "CHP Tarihi Sergisi" açılacak.

Kaynak : PHA