Dursun Ataş: "Halka Daha Etkili Hizmet Etmek İçin İstifa Ettim"

Dursun Ataş, istifasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, bu kararın kişisel bir kırgınlıktan veya eleştiriden kaynaklanmadığını belirtti. Ataş, "Milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak adına bu istifa kararını almak zorundaydım. Kalan sürem boyunca, milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışmalarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

MHP’den İYİ Parti’ye, Şimdi Bağımsız Vekil

Dursun Ataş, 2017 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) istifa ederek İYİ Parti’ye katılmıştı. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Ataş, 2018 seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili seçilmişti.

İYİ Parti'nin TBMM’deki Vekil Sayısı Azaldı

Ataş'ın istifası, İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısını 31'e düşürdü. Son dönemde parti içinde yaşanan istifalar, parti yönetimi ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Dursun Ataş Kimdir?

1966 doğumlu olan Dursun Ataş, Hava Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yapmış, 2007 yılında emekli olduktan sonra siyasi kariyerine adım atmıştır. 2009 ve 2014 yıllarında Pınarbaşı Belediye Başkanı olarak seçilen Ataş, 2018 yılında İYİ Parti’den Kayseri Milletvekili seçilerek TBMM’ye girmişti.

Kaynak : PHA