Stratejik Plan ve Diğer Önemli Kararlar Onaylandı

Toplantıda, üniversiteye yeni kayıt yaptıran başarılı öğrencilere destek sağlanması, SMA hastası Firdevs Koparan için asansör yardımı yapılması ve bazı cadde isimlerinin değiştirilmesi gibi önemli maddeler görüşülerek onaylandı. Başkan Tutdere, 2025-2029 Stratejik Planı'nın Adıyaman için vizyon belgesi olduğunu vurguladı ve STK'lar, muhtarlar ve halkla yapılan görüşmeler sonucunda hazırlandığını ifade etti. "Bu plan, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir çalışma oldu" dedi.

Başarılı Öğrencilere Yol ve Kayıt Yardımı

Meclis toplantısında, 2024 YKS'de başarılı olup lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere bir defaya mahsus yol ve kayıt yardımı yapılması kararlaştırıldı. Adıyaman merkez ilçe ve köylerinde ikamet eden öğrenciler, başarı sıralamalarına göre 4 bin ila 12 bin TL arasında değişen yardımlardan faydalanabilecek.

SMA Hastası Firdevs’e Nakdi Destek

Meclis toplantısında, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan SMA hastası Firdevs Koparan’ın evine engelli asansörü yapılması için nakdi yardım talebi kabul edildi.

Cadde ve Bulvarlara Yeni İsimler Verildi

Toplantıda ayrıca bazı cadde ve bulvarların isimleri değiştirildi. Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılacak olan bağlantı yolunun asfalt maliyetini Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üstlenmesi nedeniyle bu caddeye "Mersin Caddesi" ismi verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışmalarını üstlendiği 40 metrelik kuzey bulvarının ismi ise "İstanbul Bulvarı" olarak değiştirildi.

TBB Toplantısının Adıyaman'da Yapılması Büyük Kazanım

Başkan Tutdere, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Deprem Araştırma Komisyonu’nun Ankara dışındaki ilk toplantısının Adıyaman’da yapılmasının şehir için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Ayrıca, Adıyaman Belediyesi'nin yeni hizmet binasının temel atma töreni hakkında bilgi veren Tutdere, projeye emek veren önceki belediye başkanlarına teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi, meclis toplantısıyla aldığı kararlarla şehirdeki eğitim, sağlık ve altyapı alanlarındaki ihtiyaçlara çözüm bulmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : PHA