"Başvurular 9 Eylül’de Başlıyor"

Adıyaman Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, üniversitelerin herhangi bir ön lisans veya lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere verilecek destekler için başvurular 9 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'de sona erecek.

"Başarıya Göre Yardım Miktarları"

Öğrencilere yapılacak nakdi yardımlar, sınav başarı sıralamasına göre belirlenecek. Buna göre:

İlk 10 bine giren öğrencilere 12 bin TL,

10 bin 1 ile 20 bin arasında olan öğrencilere 8 bin TL,

20 bin 1 ile 30 bin arasındaki öğrencilere 6 bin TL,

30 bin 1 ile 50 bin arasındaki öğrencilere ise 4 bin TL yardım yapılacak.

"Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler"

Başvurular, Adıyaman Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Öğrencilerden başvuru sırasında sınav sonuç belgesi, öğrenci belgesi, kimlik bilgileri, IBAN ve iletişim bilgileri istenecek. Detaylı bilgi ve başvuru formu, belediyenin internet sitesinde yer alıyor: www.adiyaman.bel.tr.

Kaynak : PHA