"Adıyaman’ın Mermer Potansiyeline Vurgu"

Başkan Torunoğlu, Kömür Beldesi bölgesinde faaliyet gösteren Dimer Mermer, Dünya Mermer, Mesut Madencilik, Diyar Madencilik, Samos Mermer ve Desar Mermer gibi firmaları ziyaret etti. Ziyaret esnasında firma yöneticileriyle bir araya gelen Torunoğlu, Adıyaman’ın zengin mermer rezervlerine dikkat çekerek, özellikle Adıyaman Emperador mermerinin ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanıtılması gerektiğini belirtti.

"Adıyaman Mermeri Saklı Bir Hazine"

Torunoğlu, mermerin Adıyaman ekonomisi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Adıyaman’da ciddi bir mermer rezervi var. Eğer bu rezervi işleyip ihraç edersek, ilimize ekonomik olarak önemli bir katkı sağlayacağız. Ayrıca, mermer sektörü istihdam açısından da büyük önem taşıyor" dedi. Adıyaman Emperador mermerinin kalitesine dikkat çeken Torunoğlu, bu değerli ürünün daha fazla kullanılması ve tanıtılması için çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

"Deprem Sonrası Yapılarda Mermer Kullanımı Teşvik Edilecek"

Adıyaman’ın yaşadığı büyük deprem sonrası yeniden inşa sürecine de değinen Torunoğlu, TOKİ projelerinde ve yerinde dönüşüm çalışmalarında Adıyaman mermerinin kullanımını teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu yönde üyelerine destek olmayı sürdüreceklerini belirten Torunoğlu, sektördeki gelişmelerin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

"Sektör Temsilcilerinden Teşekkür"

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mermer ocağı ve fabrika sahipleri, Başkan Torunoğlu’na gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür etti.

Kaynak : PHA