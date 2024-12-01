"Hükümet, Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in Polisidir"

Hüseyin Baş, hükümetin Orta Doğu’da izlediği politikaların Türkiye’ye zarar verdiğini öne sürdü. Baş, "İsrail karşıtıyım diye yola çıkan hükümet, Orta Doğu'da Amerika ne istiyorsa harfiyen yerine getiriyor, İsrail ne istiyorsa harfiyen yerine getiriyor. Suriye'yi 2011'den beri darmadağın ettiniz. Bu süreçten Türkiye'ye ne fayda sağladınız? Ülkemize sadece milyonlarca sığınmacı geldi, başka bir sonuç yok" ifadelerini kullandı.

Halep ve HTŞ Üzerinden Eleştiriler

Baş, son dönemde Halep’teki gelişmelere ve hükümete yakın çevrelerin “Halep’i alıyoruz” şeklindeki paylaşımlarına da tepki gösterdi. Halep’in silahlı gruplardan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) tarafından kontrol altına alınmasına atıfta bulunan Baş, “HTŞ, El Nusra’nın devamıdır. Bu grup, sokaklarda kafa kesen, bulduğu kadına tecavüz eden bir terör örgütüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yapılarla yan yana anılması kabul edilemez. Sen bırak Halep'i almayı, Kıbrıs'ı ve adalarını koru” dedi.

Ekonomi ve Bağımsızlık Mesajı

Hüseyin Baş, hükümetin ekonomik politikalarını da eleştirdi. Mehmet Şimşek’in göreve getirilmesini, hükümetin bağımsız karar alma iradesinden uzaklaşması olarak yorumlayan Baş, “Seçimde düşük oy alınca kulağınızı çektiler mi? Mehmet Şimşek’i neden getirdiniz? Hani faizde 'nas' vardı? Hani ekonomi politikalarınız size özgüydü?” diyerek hükümetin ekonomik tutarlılığını sorguladı.

"Türkiye, 3. Dünya Savaşında Yanlış Saflarda"

Baş, uluslararası arenada Türkiye’nin yanlış taraflarda konumlandığını savundu. Orta Doğu’daki çatışmaların bir 3. Dünya Savaşı olarak tarihe geçebileceğini belirten Baş, “50 yıl sonra bu savaş anlatılırken Türkiye, ABD ve İsrail ile aynı safta anılacak. Hükümet, Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in çıkarlarını gözeten bir politika izliyor” ifadelerini kullandı.

“Şii-Sünni Çatışmasının Altyapısı Hazırlanıyor”

Suriye’deki gelişmelerin mezhep çatışmalarını tetikleyebileceğini söyleyen Baş, “Halep’te Sünni gruplar ilerliyor, yerleşik halk ise Şii. Bu durum, Şii-Sünni çatışmasının altyapısını hazırlıyor. Eğer bu fitneye alet olursak, bugün Suriye’de yaşananların yarın Türkiye’de de yaşanabileceğini unutmamalıyız” dedi.

“Türkiye’nin Kendi Hedeflerine Odaklanması Gerekiyor”

Konuşmasını Türkiye’nin ulusal çıkarlarına odaklanması gerektiği vurgusuyla tamamlayan Hüseyin Baş, "Bu hükümet, dış güçlerin taleplerine uygun politikalar izlemek yerine Türkiye’nin bağımsızlığını ve kendi halkının çıkarlarını önceleyen bir yaklaşım benimsemelidir" diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kongrede Ali Türk, BTP Kahramanmaraş İl Başkanı olarak seçildi.

Kaynak : PHA